Cinco No Name Boys julgados por tentarem matar membro da Juve Leo

Vítima foi atacada com marteladas e facadas, em emboscada no Estoril. Juíza de instrução de Cascais manda 31 dos 37 adeptos do Benfica para julgamento, pronunciados por 231 crimes.

Uma juíza de instrução criminal do Tribunal de Cascais decidiu recentemente mandar para julgamento 31 dos 37 elementos da claque benfiquista do No Name Boys. Cinco dos arguidos irão responder pela tentativa de homicídio de um membro dos rivais sportinguistas da Juve Leo, que só não morreu graças à intervenção de um polícia que estava de folga. Os restantes, que farão parte da subcultura "casuals", marcada pelas ações violentas contra adeptos de outros clubes, vão ser julgados pelo apedrejamento do próprio autocarro do Benfica, que feriu dois atletas, vários roubos e diversas agressões.

Os arguidos estavam acusados de 261 crimes, mas, depois de oito terem requerido a abertura de instrução, o Tribunal deixou cair 30 ilícitos, livrando seis homens do julgamento. Eram alegados atos de vandalismo e agressões, cometidos a 18 de maio de 2019, numa loja do Estádio da Luz. O tribunal entendeu que as imagens de videovigilância do Benfica ilibavam alguns dos arguidos, contrariando o entendimento do MP.