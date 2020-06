Sete "No Name Boys" detidos. Agressão a membro da Juve Leo é um dos crimes

JN Hoje às 08:42, atualizado às 10:08 Facebook

A PSP de Lisboa está, esta quinta-feira, a desenvolver uma operação em vários locais da zona metropolitana de Lisboa no âmbito de uma investigação a membros dos "No Name Boys". Sete elementos da claque já foram detidos.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) enviado esta manhã às redações, os visados da operação são alguns elementos dos "No Name Boys", claque associada ao Benfica, a quem são atribuídos vários crimes. Segundo confirmou ao JN fonte do Cometlis, já sete elementos foram detidos.

"Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque No Name Boys", pode ler-se.

A operação está relacionada com a agressão, em maio, a um homem alegadamente pertencente à claque Juventude Leonina, por parte de um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos "No Name Boys", adiantou à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a nota da Polícia, estão a decorrer "várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários Mandados de Detenção".