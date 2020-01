Hoje às 02:04 Facebook

A mulher que alega ter sido agredida por um agente da PSP e que foi detida no domingo passado, na Amadora, diz que temeu pela vida e garante que vai lutar com todas as forças contra a violência e o racismo.

Um comunicado de três páginas enviado às redações na quarta-feira à noite pela advogada da arguida volta a dar conta da versão de Cláudia Simões, que alega ter sido vítima de agressões policiais, diante da filha de oito anos.

Cláudia voltou a relatar ter sido agredida à saída de um autocarro e num carro-patrulha por um agente da PSP, na sequência de um desentendimento com o motorista do transporte, provocado pelo facto de a filha da mulher não transportar o passe. Em sequência da altercação, o condutor chamou um agente da PSP que ali passava, e que terá abordado Cláudia "agressivamente", atirando o seu telemóvel para o chão, acusa.

"Ordenou-me que me sentasse no passeio, pedi-lhe para me sentar antes no banco da paragem, respondeu-me que não, que era no chão. Recusei-me a sentar no chão em plena via pública e, perante a minha recusa, o agente deitou-me ao chão. Sentou-se em cima de mim, na zona lombar, pressionando-me contra o chão, imobilizando-me e asfixiando-me", relata na missiva, admitindo ter mordido um braço do agente, para evitar que fosse sufocada.

Mais tarde, já num carro da PSP, foi esmurrada e alvo de ofensas verbais, antes de ser assistida no hospital Fernando Fonseca, na Amadora, garante. Foi nessa unidade hospitalar que um agente mandou Cláudia assinar uns documentos. Documentos que a cidadã portuguesa nascida em Angola não leu por ter "os olhos muito inchados", relata no comunicado.

Cláudia Simões termina a carta dizendo que está em choque com o episódio que viveu, que tem muitas mazelas e que sabe que "a luta ainda agora começou". "Mas irei até ao fim e lutarei com todas as minhas formas, pelo fim do racismo ou de qualquer outro foco de violência", assegura.

Na terça-feira, Cláudia ficou indiciada do crime de resistência e coação sobre agente da autoridade, enquanto o agente envolvido "não foi constituído arguido". Mas na quarta-feira, o ministro da Administração Interna (MAI) ordenou a abertura de um inquérito sobre a atuação policial no caso da detenção de Cláudia Simões que resultou numa denúncia contra o polícia de serviço. Vários partidos já pediram esclarecimentos e, na segunda-feira, a PSP já tinha anunciado a abertura de um processo de averiguações.