Cliente expulso do "bowling" dispara caçadeira e fere sete pessoas em Fafe

Uma pequena altercação no interior da Zona Bowling, espaço de diversão noturna na Zona Industrial do Socorro, em Fafe, levou à expulsão de um cliente que depois foi a casa buscar uma caçadeira e regressou meia hora mais tarde para se vingar, sábado à noite.

Nessa altura, o homem, com cerca de 40 anos, tentou reentrar no espaço munido da arma e funcionários da casa tentaram impedi-lo. Na confusão, a arma foi disparada contra um vidro, o que provocou estilhaços que acabaram por atingir cerca de uma dezena de pessoas, entre clientes e colaboradores. Sete pessoas acabaram por ser assistidas no hospital com ferimentos ligeiros.

O homem ter-se-á desentendido com um outro cliente e a equipa de segurança, de forma tranquila, conduziu-o ao exterior já após ter efetuado o pagamento. Nesse momento, o cliente terá dito que os matava e foi a casa, a poucos quilómetros daquele local, e regressou meia hora depois munido da arma.

Pelo que o JN apurou, este homem não será cliente habitual do "bowling" de Fafe e este foi um caso esporádico. As imagens de videovigilância permitiram de imediato a identificação do suspeito, que foi retido por seguranças do espaço e detido pela GNR. Acabou levado ao hospital, por se ter sentido mal. Será presente a juiz de Instrução quando tiver alta hospitalar.

A GNR, por se tratar de um crime com arma de fogo, entregou a investigação à Polícia Judiciária.