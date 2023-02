Cliente que disparou tiro de caçadeira no bowling de Fafe saiu em liberdade

O homem de 45 anos que, na madrugada de sábado, disparou um tiro de caçadeira no Zona Bowling, em Fafe, e que feriu sete pessoas, foi presente a tribunal e colocado em liberdade.

O juiz acabou por decretar como medida de coação a proibição de frequentar aquele espaço de diversão na Zona Industrial do Socorro e a obrigatoriedade de se apresentar uma vez por semana no posto de Fafe da GNR.

Recorde-se que o homem, depois de expulso do bowling por se ter envolvido numa pequena altercação, foi a casa buscar uma caçadeira e tentou reentrar no espaço munido da arma. Colaboradores da casa tentaram impedi-lo e, na confusão, a arma foi disparada contra um vidro, o que provocou estilhaços que acabaram por atingir cerca de uma dezena de pessoas, entre clientes e colaboradores. Sete acabaram por ser assistidas no hospital mas com ferimentos ligeiros.

Segundo o JN apurou, e as imagens de vídeo vigilância comprovam, o homem ter-se-á desentendido com um outro cliente. A equipa de segurança, de forma tranquila, conduziu-o ao exterior já após ter efetuado o pagamento. Nesse momento, o cliente terá feito ameaças de morte, regressando meia hora depois munido da arma.

Segundo apurou o JN, o suspeito não será cliente habitual do bowling de Fafe, e este foi um caso esporádico.