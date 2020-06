Clima de ódio contra minorias pode alimentar novo terrorismo, alerta Europol

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

A Europol alertou, esta terça-feira, que o clima de animosidade contra certas minorias na União Europeia (UE) pode incitar à ação de "indivíduos radicalizados que usam violência", que encontram na internet uma comunidade que os apoia e instiga a atos criminosos.

O relatório sobre as tendências da atividade terrorista na UE foi apresentado pelo diretor do Centro Europeu contra o Terrorismo da Europol, Manuel Navarrete, no Parlamento Europeu.

No preâmbulo do relatório, a diretora executiva da Europol, Catherine de Bole, adverte que, embora "muitos grupos de extrema-direita na UE não tenham recorrido à violência", eles "contribuem para um clima de medo e animosidade contra grupos minoritários".

"Esse clima, baseado na xenofobia, no ódio a judeus e muçulmanos e no sentimento anti-imigração, pode diminuir o limiar de alguns indivíduos radicalizados usarem a violência contra membros e propriedades minoritárias, como vimos com muita frequência nos últimos meses" , disse Catherine de Bole.

O diretor da Europol ressalta que, como os jiadistas, "lobos solitários violentos da direita se enraízam em comunidades online mais amplas que promovem o ódio e desumanizam certos grupos nas diversas sociedades".