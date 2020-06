Clube de ciclismo assaltado fica sem bicicletas

José Pedro Gomes Hoje às 14:32 Facebook

Ladrões levaram material da sede do S. C. São João de Ver e danificaram carrinha. Prejuízos superiores a 30 mil euros.

"Levaram todo o material, ficámos sem nada para os nossos atletas treinarem". Foi com este desalento que Fernando Costa, presidente do Sport Ciclismo São João de Ver, do concelho de Santa Maria da Feira, descreveu ao JN o desfecho do furto à sede da instituição, na madrugada de sexta-feira, em que os ladrões, além de levarem bicicletas, peças e até bidons, também roubaram a carrinha da equipa para fazerem outros assaltos, acabando por abandoná-la muito danificada.

"Era tudo material para os atletas da formação. Levaram as bicicletas, rodas, capacetes e bidons. Depois, fugiram com o nosso furgão, com o qual fizeram outros assaltos, mas quando estavam a ser perseguidos pela GNR abandonaram-no, muito danificado. Até a máquina de lavar roupa que lá tínhamos levaram...", partilhou o dirigente.