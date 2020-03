Colecionador ganha guerra judicial à PSP por mota antiga

Francisco Pedro Hoje às 09:22 Facebook

Quando, em 2017, tentou registar uma preciosa mota da marca Harley-Davidson, modelo KH, de 1954, da qual tinha comprado apenas o quadro, o depósito e duas rodas, Paulo Alho, um colecionador de motos antigas residente em Abrantes, não fazia ideia da carga de trabalhos em que se estava a meter.

O veículo, que pertenceu à PSP, havia sido retirado do serviço e vendido, mas a baixa do registo da matrícula não foi dada e aquela força de segurança entendeu que ele ainda lhe pertencia. Por isso, avançou com um processo judicial, obrigando Paulo a entregar as peças ao tribunal. Passados mais de dois anos, o colecionador viu finalmente a Justiça dar-lhe razão e já entrou com um requerimento para que lhe sejam devolvidas as peças apreendidas.

"Era tudo evitável. Bastava que tivessem ouvido o meu advogado, ou pedido que eu explicasse onde e a quem tinha comprado o material e tinham-me evitado chatices e despesas desnecessárias", desabafou Paulo Alho ao JN, após a sentença a seu favor ter transitado em julgado, sem que Direção Nacional (DN) da PSP tivesse recorrido.