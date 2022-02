Colegas e peritos tramam obstetra de Sara Santos na morte de bebé

Rogério Matos Hoje às 10:07 Facebook

Médico alegou que não fez cesariana de urgência devido a regulamento do Hospital de Setúbal, mas foi acusado de homicídio negligente em caso de apresentadora de televisão.

O Ministério Público de Setúbal apoia-se no parecer do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) e em testemunhos de colegas de um médico obstetra do hospital de Setúbal para o acusar da morte da bebé da apresentadora de televisão Sara Santos, durante o parto, em fevereiro de 2018. Os peritos explicam que, perante um feto com 30 semanas com braquicardia, a "legis artis" (práticas recomendadas) da obstetrícia obrigava à realização de uma cesariana de urgência, reanimação com recurso a socorristas do INEM e transferência para outro hospital com Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), o que não aconteceu. A bebé acabou por falecer no útero.

Sara Santos deu entrada na Urgência de obstetrícia do hospital de São Bernardo, às 15.25 horas, com tensão alta e náuseas, mas não estava em trabalho de parto. Os exames feitos ao feto com 30 semanas de gestação revelaram que Sara se encontrava em pré-eclâmpsia e que o feto estava em sofrimento. Tal estado exigia uma cesariana de urgência para reanimação, mas a intervenção só ocorreu quatro horas depois.