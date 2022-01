Cadastrado esconde GPS para seguir mulher e ouvir as suas conversas

Roberto Bessa Moreira e Reis Pinto Hoje às 15:47 Facebook

Aparelho, com tecnologia para efetuar escutas, estava escondido no forro da carteira. Vítima foi agredida durante uma década, apresentou queixas, mas desistiu dos processos devido a ameaças da família do agressor, inclusive da ex-mulher deste

Um desempregado, de 49 anos, escondeu na carteira da esposa um aparelho GPS, que servia não só para localizar a mulher, como também para ouvir com quem esta falava e o que dizia. Quando descobriu o dispositivo, a vítima confrontou o marido, mas acabou por ser violentamente agredida e ameaçada de morte com uma faca encostada ao pescoço. As ameaças continuaram mesmo com a presença da GNR na casa da família, situada no concelho de Gondomar.

A mulher foi agredida em várias ocasiões ao longo da última década, mas cedeu sempre às ameaças do agressor e da sua família, inclusive da ex-mulher daquele, para desistir do processo.

O caso aconteceu na tarde deste domingo. Após descobrir que tinha um aparelho GPS escondido no forro da sua carteira, a cabeleireira, de 36 anos, confrontou o marido. Este confirmou, de imediato, que tinha sido ele a colocar o dispositivo e admitiu que pretendia saber, a todo o instante, onde é que a mulher se encontrava e para onde se deslocava. Explicou também que o aparelho tinha capacidade para efetuar escutas ambientes e que ouviu muitas das conversas que esta manteve com diferentes pessoas.

Perante os protestos da cabeleireira, o marido atacou-a violentamente. Ao longo de, pelo menos, 20 minutos, a mulher foi esmurrada, pontapeada e teve uma faca encostada ao pescoço, enquanto o agressor prometia que havia de lhe cortar a cabeça. Mesmo neste cenário violento, a vítima conseguiu recuperar o telemóvel e pedir ajuda pela linha de emergência 112. Rapidamente, uma patrulha da GNR do posto das Medas rumou ao local e, à chegada, ouviu os gritos de socorro, entrou na habitação e deteve o desempregado.

Ameaçada pela ex-mulher do marido

A vítima, ainda a sagrar e com vários hematomas pelo corpo, contou que teve uma faca encostada ao pescoço e que foi atingida na cabeça por vários golpes desferidos com o cabo da arma branca. Aos guardas, revelou, ainda, que sofria de violência doméstica desde 2011 e que o marido chegou a apontar-lhe uma pistola à cabeça enquanto dizia que a matava.

Na sequência destes episódios violentos, foram apresentados duas queixas, mas que não surtiram qualquer efeito. Isto porque, ameaçada pelo marido e por familiares daquele, desistiu dos processos por medo. Uma das ameaças, apurou o JN, partiu da ex-mulher do desempregado, que também foi alvo de violência doméstica.

Cadastrado em prisão preventiva

O agressor foi detido em flagrante pela GNR e, depois de interrogado pelo juiz, enviado para prisão preventiva. Conta com antecedentes criminais por agressões graves, detenção de arma proibida e condução sem habilitação legal.

Para decretar a prisão preventiva, o juiz de instrução criminal teve em conta, de igual modo, o facto de, mesmo em frente aos guardas, o detido ter continuado a ameaçar de morte a esposa. E de terem sido apreendidas a pistola e a faca usadas nas ameaças.