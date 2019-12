Colombiano condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio do namorado de 67 anos

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:28 Facebook

Juan Costela foi condenado esta tarde, no Tribunal de São João Novo, no Porto, a 18 anos de prisão pelo homicídio qualificado do namorado, de 67 anos.

O colombiano de 22 anos estava acusado do assassinato de um idoso que o tinha acolhido em casa na rua de Santos Pousada, no Porto, em fevereiro, e também do furto de alguns artigos que levou consigo após a morte. Foi considerado culpado do homicídio qualificado, por motivo fúteis e ódio à orientação sexual da vítima, mas absolvido de furto qualificado.