Amigos de jovem agredido arrasados: "Com a morte do Paulo perdi parte da minha vida"

Amigos do estudante que morreu após agressão à porta de uma discoteca na Baixa do Porto choram a perda do jovem.

"Perdi parte da minha vida. O Paulo estava muito presente e era o meu melhor amigo", relatou, de voz embargada, Vinicius Cassius, amigo de Paulo Correia, o estudante que foi agredido, na madrugada de domingo, perto de uma discoteca, na Rua de Passos Manuel, no Porto, e morreu na segunda-feira no Hospital de Santo António. O agressor, Anas Kataya, um estudante francês a residir no Porto, passou todo o dia de ontem no Tribunal de Instrução Criminal, que decretou a prisão preventiva ao início da noite.