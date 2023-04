Comandante da GNR castigado por não garantir segurança do posto

O comandante do posto territorial da GNR das Velas, na ilha de São Jorge, Açores, foi punido com uma repreensão escrita num processo disciplinar por não ter zelado pela segurança das instalações à sua responsabilidade. Em causa está o facto de o primeiro-sargento Tiago Serra ter distribuído a chave da porta de entrada daquele posto ao efetivo, "sem uma justificação, contribuindo para a potencial redução do nível de segurança do aquartelamento".

O militar foi notificado, a 29 de março, do conteúdo do despacho e a medida imposta pela hierarquia já não é passível de recurso.

Em fevereiro, o JN noticiou que este comandante do posto tinha sido alvo de várias denúncias à GNR e ao Ministério Público. Uma das queixas era precisamente sobre o facto de ter cedido cópias de chaves do quartel a guardas, inclusive a elementos que, ao que tudo indica, já não estariam em funções. Na altura, contactado pelo JN sobre este e outros assuntos, Tiago Serra não quis falar. Já a GNR referiu que tem recebido denúncias "reiteradas e excessivas" sobre o efetivo do Comando Territorial dos Açores.