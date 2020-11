Comandante da GNR quer duplicar número de generais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:31 Facebook

Orientações do comandante-geral da GNR apontam para a aplicação de um rácio de um oficial por mil militares. Associações contestam despacho.

O comandante-geral da GNR, Rui Clero, pretende que haja um general por cada mil militares. Um rácio que, a ser aplicado, duplicaria o número atual de generais e que faria com que a Guarda tivesse, em proporção, o dobro dos que existem na Guardia Civil espanhola. As associações de guardas e sargentos consideram que este aumento é inadmissível, sobretudo em tempos de constante diminuição do efetivo.

O número de generais na GNR tem crescido ao longo dos anos. Se no início deste século só havia três oficiais com esta patente, agora já são 11. E se a vontade do comandante-geral for avante o número de generais poderá ultrapassar os 22. No despacho que cria um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de revisão da Lei Orgânica da Guarda, ao qual o JN teve acesso, Rui Clero dá orientações para que "a estrutura superior de Comando da Guarda contemple um número de cargos de oficial general em número equiparável à estrutura dos ramos das Forças Armadas, com um ratio de um oficial general por 1000 militares". Tendo em conta que há cerca de 22 000 militares na GNR, teriam de ser criadas vagas para mais 11 generais.