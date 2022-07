Comandante suspeito de usar meios e verbas de bombeiros

Investigadas denúncias de voluntários do Barreiro sobre pagamento de serviços que não existiram. PJ já fez buscas.

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal fez buscas no quartel dos bombeiros do Barreiro. Em causa estão, pelo menos, suspeitas do crime de abuso de poder pelo comandante, José Figueiredo. A investigação apoia-se em denúncias por desvio de dinheiro e meios dos bombeiros para uso próprio.

A investigação começou no ano passado, na sequência de cartas escritas por bombeiros e enviadas para várias entidades, incluindo ao Ministério Público, em que descreviam alegadas ações de José Figueiredo, que está há cerca de dez anos no comando. Os inspetores da PJ realizaram as buscas no arquivo e no computador do comandante durante o dia de segunda feira, depois de os bombeiros terem sido ouvidos.