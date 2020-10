Comando da GNR de Braga reforçado com 14 militares

Alexandra Lopes Hoje às 13:35 Facebook

A GNR diz que no próximo mês de novembro, o Comando Territorial de Braga da GNR vai ser reforçado com 14 militares e dois sargentos, na sequência do 42º curso de formação de guardas.

A informação surge depois do JN ter questionado a GNR sobre a necessidade de mais efetivos no concelho de Famalicão. A semana passada, Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, mostrou-se preocupado com o "decréscimo de efetivos" nas polícias.

A propósito da contratação de mais dez agentes para a Polícia Municipal, o autarca adiantou que a redução do efetivo nota-se nas ruas e aludiu a uma reunião com o Secretário de Estado da Administração Interna onde ficou a saber que não há formações em curso que permitam o reforço "daqui a um ano".

Instado pelo JN o Ministério da Administração Interna remeteu esclarecimentos para as forças policiais. A PSP ainda não respondeu ao pedido de esclarecimentos. Já a GNR adiantou que o comando de Braga receberá mais 14 militares e dois sargentos já em novembro. O comando de Braga da GNR engloba 16 postos territoriais.

A Guarda acrescentou que o posto da GNR de Famalicão integra 43 militares, o de Joane 27 e o de Riba de Ave 29, com uma média de idades de 35 anos. Sobre se o número de efetivos dos postos do concelho de Famalicão são os necessários , a GNR não respondeu.