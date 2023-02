Comando Vermelho e colombianos forneciam "Xuxas"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 23:31 Facebook

Rúben Oliveira, o maior traficante de cocaína português, não tinha ligações apenas ao major Sérgio Carvalho, conhecido por "Escobar brasileiro". O narcotraficante, de apelido "Xuxas" e detido em junho do ano passado, também comprava toneladas de droga ao Comando Vermelho, uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas brasileiras, e a cartéis colombianos.

Foi, por isso, acusado de tráfico de droga e de liderar uma associação criminosa que, desde 2019, foi a principal abastecedora de cocaína do mercado nacional. Numa acusação concluída na terça-feira, o Ministério Público acusa outras 18 pessoas e duas empresas, usadas para importar cocaína do Brasil e da Colômbia, mas ainda para "lavar" os milhões de euros que "Xuxas" e os comparsas lucraram com o crime.