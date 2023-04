Comarca propõe mudança de juízo de instrução de Guimarães para Famalicão

O relatório de 2022 da Comarca de Braga propõe ao Ministério da Justiça que crie um novo juízo de instrução criminal, a somar aos de Braga e Guimarães, em Vila Nova de Famalicão. Mas, se tal não for possível, então o atual Juízo Central Criminal de Guimarães deve ser transferido para Famalicão, defende o juiz-presidente da Comarca de Braga, João Paulo Pereira.

"Tardando o início da construção do novo Palácio da Justiça de Guimarães, afigura-se perfeitamente viável a transferência integral do Juízo Central Criminal de Guimarães para Famalicão", lê-se no relatório, em que o juiz-presidente sublinha que "a criação de um Juízo Central em Famalicão constitui há muito uma necessidade premente da Comarca".

João Paulo Pereira assinala que, no tocante aos inquéritos da competência da 1ª secção do DIAP (ou seja, todos os crimes relacionados com o tráfico e consumo de estupefacientes cometidos na área da Comarca), apesar da sua investigação se encontrar centralizada em Famalicão, a verdade é que quando é necessária a intervenção do Juiz de Instrução Criminal os inquéritos têm que transitar entre o DIAP de Famalicão e os Juízos de Instrução Criminal de Braga ou de Guimarães (dependendo do local da prática do crime)".