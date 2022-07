Combater piratas "é como cavar areia do mar com uma colher"

Inês Banha Hoje às 22:21 Facebook

Luís Silveira Botelho, inspetor-geral das Atividades Culturais, faz balanço da ação do organismo na luta contra a distribuição ilegal online de conteúdos protegidos,

Mais de meio ano depois de a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) ter passado a ter competência legal para fiscalizar o acesso a conteúdos protegidos em ambiente digital, o líder do organismo, Luís Silveira Botelho, encara "com otimismo" o efeito que a lei pode ter no combate à pirataria. O inspetor-geral prefere, ainda assim, destacar a "articulação" com os operadores do setor que, desde 2015, já permitiu bloquear milhares de sites, sem passar pelos tribunais. Até porque, lembra, neste "jogo do gato e do rato" sem fronteiras, nada se consegue a atuar isolado, como um "sniper".

O Telegram encerrou em junho, por ordem da IGAC, 11 canais de partilha ilegal de jornais e revistas. Trata-se de uma rede social russa com sede no Dubai. Surpreendeu-o o acatamento?