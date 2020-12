Começou a instrução do processo da derrocada na pedreira de Borba

Ana Luísa Delgado Hoje às 11:27 Facebook

A fase de instrução do processo relativo à derrocada da Estrada Municipal 255, que liga Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, que ocorreu a 19 de novembro de 2018 e matou cinco pessoas, começou esta quinta-feira, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT) de Évora.

O requerimento de abertura de instrução foi pedido pelo presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo e Joaquim Espanhol, respetivamente, bem como pelo antigo diretor regional de Economia do Alentejo João Filipe de Jesus, a funcionária da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) Maria João Figueira, e Paulo Alves, responsável técnico da empresa que possui a licença de exploração da pedreira.

Os outros arguidos são a sociedade Ala de Almeida Limitada, que possui a licença de exploração da pedreira, e outros dois funcionários da DGEG, José Pereira e Bernardino Piteira.

O Ministério Público deduziu acusação contra oito arguidos, de entre os quais uma pessoa coletiva. O juiz de instrução decidira no final desta fase se e em que termos os arguidos irão a julgamento

No dia 19 de novembro de 2018, um troço de cerca de 100 metros da EM 255, entre Borba e Vila Viçosa, colapsou, devido ao deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra para o interior de duas pedreiras.

O acidente causou a morte de dois operários de uma empresa de extração de mármore na pedreira que estava ativa e de outros três homens, ocupantes de duas viaturas automóveis que seguiam no troço da estrada e que caíram para o plano de água da pedreira sem atividade.