Comentador da BTV paga por difamar Pinto da Costa

Pedro Abreu Rocha, do "Lanças apontadas", pediu desculpa por comentários sobre a vida privada. Tribunal decidiu indemnização de cinco mil euros,

Uma juíza do Tribunal Local Criminal do Porto (Bolhão) condenou o advogado Pedro Abreu Rocha por ter difamado o presidente do F. C. Porto, durante um programa da Benfica TV, emitido em 2018. O arguido, comentador no programa "Lanças apontadas", vai pagar dois mil euros de multa, mais cinco mil de indemnização a Pinto da Costa

Na noite de 21 de novembro, a BTV passava o "Lanças apontadas", um pretenso espaço de opinião onde, a determinada altura, o comentador Pedro Abreu Rocha terá falado depreciativamente de aspetos da vida privada de Pinto da Costa. O episódio não passou despercebido e o comentador, advogado em Lisboa, acabaria acusado do crime de difamação agravada.