Comentador e diretor da Benfica TV julgados por difamar ex-árbitro

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu pronunciar o diretor da Benfica TV (BTV), Ricardo Palacin, e o comentador José Marinho pelo crime de difamação agravada.

Em causa estão afirmações proferidas no programa "Chama imensa", exibido a 20 de setembro de 2017, que visaram o ex-árbitro Alexandre Morgado e outros agentes do futebol português.

Na rubrica, José Marinho expôs aquilo a que chamou de "novo Apito Dourado", uma alegada rede montada pelo F. C. Porto para manipular resultados. Morgado, ex-árbitro e ex-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto, seria um dos elementos da rede e teria a função de "contactar os árbitros e condicioná-los".