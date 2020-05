Comerciante que tentou matar a mulher a tiro condenado a seis anos e meio de prisão

Glória Lopes Hoje às 17:15 Facebook

O Tribunal de Bragança condenou, esta sexta-feira, a seis anos e meio de prisão efetiva, o comerciante chinês que no ano passado alvejou a mulher na cabeça, quando se encontravam na casa onde residiam em Bragança.

O arguido, com 56 anos, sentou-se no banco dos réus, acusado de homicídio agravado na forma tentada, posse de arma proibida e violência doméstica. Do último crime foi absolvido. Segundo o presidente do coletivo de juízes, o comerciante nunca se arrependeu do crime e ainda tentou dar a versão de que se tratou de um acidente e não de um ato deliberado. Todavia, o tribunal deu como provado que a arma foi recarregada, que tinha uma bala e que foi destravada.

O caso remonta à noite de 9 de abril de 2019. Pelas 21 horas, quando o casal estava a jantar em casa, ter-se-á iniciado uma discussão relacionada com questões monetárias, mais concretamente, o vício do jogo que o comerciante teria. Cerca de uma hora depois, quando ambos se encontravam em pé, junto à mesa, o arguido efetuou um disparo, atingindo a mulher, de 54 anos, na nuca. A vítima esteve internada no hospital durante dez dias.

Durante o julgamento o comerciante explicou que comprou uma pistola de alarme, adaptada uns tempos antes com o objetivo de proteger a casa de possíveis assaltos. O casal vivia há mais de uma década em Bragança, onde eram proprietários de uma loja. A defesa vai analisar o acórdão e pondera recorrer da pena.