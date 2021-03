Comida, bebidas e máquinas roubadas em assalto a minimercado de Beja

Teixeira Correia Hoje às 17:05 Facebook

Diversos bens alimentares e bebidas, uma máquina registadora e outra de dispensa de chocolates foram furtados, durante a madrugada desta quarta-feira, num minimercado localizado no Bairro da Cooperativa, em Beja. A PSP identificou um dos assaltantes e recuperou muitos dos bens furtados.

Uma vez que o estabelecimento não tem alarme, só cerca das 8 horas, quando se preparava para começar o dia, é que o dono do minimercado deu conta do assalto. A tranca da fechadura tinha sido estroncada e a porta estava aberta.

Francisco rapidamente se apercebeu que a caixa registadora, que continha algum dinheiro, e uma máquina de chocolates tinham desaparecido. Depois, quando já tinha alertado a PSP, deu pela falta de garrafas de vinho, azeite, queijos e outros bens alimentares de custo mais elevado. O prejuízo deverá ultrapassar os 1500 euros.

Depois de avaliarem o modus operandi do assalto e as provas no local, os agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Beja identificaram e detiveram um suspeito, numa casa onde foram encontrados alguns dos bens levados do estabelecimento. Posteriormente, os agentes descobriram também as máquinas danificadas e outros bens, escondidos entre a vegetação do Parque da Cidade, a cerca de 500 metros do local do furto.

Visivelmente desalentado, o proprietário revelou ao JN que o furto foi levado a cabo "por alguém que conhece a casa". "Levaram os produtos mais caros", lamentou.

Os agentes da PSP continuam a investigar o caso, procurando ligar outras pessoas ao assalto.