Como a Máfia dos Rolex roubava joias e relógios a idosos

Mais de 40 membros do gangue romeno conhecido como a Máfia dos Rolex foram detidos por furtarem relógios e joias de luxo a idosos.

Distraíam idosos e roubavam-lhes as joias de luxo que depois enviavam para a Roménia. Atuavam em zonas balneares e raramente ficavam mais de cinco dias num sítio. Terão lucrado um milhão de euros com os roubos. No mês passado, uma operação da Europol prendeu 42 elementos da rede romena, um dos quais em Portugal.

Segundo um comunicado da Europol, foram detidos 38 suspeitos em Espanha, três na Roménia e um em Portugal. Entre os detidos estará o líder da organização. Na operação foram apreendidos 66 relógios de luxo, incluindo 25 relógios Rolex, várias outras joias valiosas e mais de 40 mil euros em dinheiro. Os lucros estimados da Máfia dos Rolex rondam o milhão de euros.

Distraíam com abraços

A rede romena operava nas zonas costeiras do sul de Espanha e visava idosos com relógios Rolex ou outras joias de luxo. Os ladrões fingiam afetuosidade e abraçavam calorosamente as vítimas enquanto lhes surripiavam os artigos de luxo. Se resistissem, os criminosos tiravam-nas à força e, depois, fugiam num carro.

A Europol estima que, só no último ano, a rede tenha feito cerca de 100 roubos na região de Málaga. O grupo era extremamente móvel. Ficava quatro ou cinco dias numa zona e atacava as cidades costeiras num raio de 100 quilómetros. Depois, para evitar ser detetado, mudava-se para nova zona.

As jóias e os relógios roubados - ou o dinheiro obtido com elas - era enviado para a Roménia e para os bolsos dos líderes do grupo. A operação coordenada pelo Eurojust envolveu centenas de agentes em Espanha e Roménia e foi preparada ao longo de várias reuniões de coordenação em Haia.