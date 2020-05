Como Valentina, outros filhos mortos pelos pais

JN Hoje às 10:28 Facebook

Valentina, de 9 anos, que estava desaparecida em Peniche, foi encontrada sem vida, num pinhal, coberta com arbustos, a seis quilómetros de casa. As autoridades acreditam que foi morta pelo pai, com a ajuda da madrasta. Recorde casos anteriores com contornos semelhantes.

Setembro de 2004

Matou a filha no Algarve

Joana Cipriano tinha oito anos quando, no dia 12 de setembro de 2004, desapareceu de casa da mãe, na aldeia de Figueira, em Portimão. Sem nunca ter sido encontrado o corpo, a PJ deteve a mãe, Leonor Cipriano, e o irmão, João Cipriano (tio da menina). Foram condenados a 16 anos e oito meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Saíram em liberdade no ano passado.

Abril de 2009

Estrangulou filha com cinto

João Cerqueira Pinto, de 45 anos, divorciado, matou a filha de sete anos, na sua residência, em São Mamede de Infesta, Matosinhos. Após ter ido buscar a menina à escola, foi lanchar com ela e levou-a para jantar em casa. No sofá, usou um cinto de um robe para a asfixiar. Saiu de casa e telefonou à ex-mulher, contando o que fizera. Condenado a 16 anos de cadeia, enforcou-se na cela em 2010.

Outubro de 2009

Mulher atirou filho ao Douro em Avintes

Anabela Fernandes tinha 34 anos quando, a 27 de outubro de 2009, se atirou com o filho de seis anos ao rio Douro, em Avintes, Gaia. Ela sobreviveu, passando a noite agarrada a uma rocha. Foi condenada a oito anos e meio de prisão, pena que foi reduzida pelo Supremo Tribunal de Justiça para cinco anos, suspensa por igual período, considerando o seu estado depressivo à data do crime.

Junho de 2016

Lançou-se com filho ao rio Cávado

Susana Pereira, de 37 anos, atirou-se com o filho de seis anos ao colo da ponte de Santa Eugénia, sobre o rio Cávado, em Barcelos. A mãe foi retirada do rio com vida, ainda que inconsciente, por um morador nas imediações que tinha um pequeno barco. Foi condenada a 10 anos de prisão e internada numa unidade hospitalar por se encontrar num estado de depressão grave.