Comprou Alfa Romeo com comprovativo falso em stand na Mealhada

Um homem de 34 anos foi constituído arguido, na segunda-feira, por burla num stand automóvel em Santa Luzia, no concelho da Mealhada. Terá comprado um Alfa Romeo utilizando um comprovativo de pagamento falso.

O suspeito foi constituído arguido pelo Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Posto Territorial de Vila Nova de Poiares, depois de "apresentada uma queixa relacionada com uma burla".

O indivíduo terá comprado uma viatura, da marca Alfa Romeo, utilizando um comprovativo de pagamento falso. "Os militares desenvolveram diligências policiais que viriam a culminar com a localização do suspeito, o qual foi constituído arguido e a viatura apreendida e devolvida ao proprietário do stand automóvel", lê-se no comunicado da GNR.

Atendendo à natureza do crime, o caso foi comunicado à Polícia Judiciária.