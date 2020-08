Comprou jóias e levantou dinheiro com a mãe já morta

António Soares Hoje às 12:20 Facebook

Detida por homicídio numa apartamento de Vila d'Este, Oliveira do Douro, Gaia, já está em prisão preventiva.

Sofia Tavares, desde este sábado em prisão preventiva por matar a mãe, na casa onde moravam, em Oliveira do Douro, Gaia, comprou joias em ouro e levantou elevadas quantias em dinheiro durante as duas semanas em que teve a mãe morta dentro de casa, antes de ir à PSP confessar o homicídio e ser detida pela Polícia Judiciária do Porto.

A autópsia deverá dizer com certeza, mas tudo aponta para que Sofia, de 48 anos, tenha asfixiado a sua mãe, Rosa Novais, de 69 anos. Moravam juntas há pouco tempo num apartamento da Rua Capitão Salgueiro Maia, na Urbanização de Vila d"Este.