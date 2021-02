Comprou tabaco enquanto assaltava supermercado com seringa

Mónica Ferreira e Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um solitário, munido de uma seringa, assaltou ao início da tarde desta segunda-feira, um supermercado situado em Boelhe, no concelho de Penafiel. O homem, apontado como sendo um dos autores de outros furtos que têm acontecido na freguesia, fugiu com cerca de 100 euros. Durante o crime, comprou tabaco na máquina que a loja tem no interior.

Passavam poucos minutos da abertura do estabelecimento após a pausa de almoço, quando o homem, de máscara, entrou no supermercado. "Eu tinha ido repor vinho numa prateleira e quando me dirigia para a caixa, vi-o parado junto à porta", contou ao JN Soraia Queirós, funcionária do Supermercado Marco Horizonte.

Quando a funcionária lhe perguntou se queria ajuda, o homem, que é cliente do supermercado e foi reconhecido por esta, disse que sim e, de imediato, apontou-lhe uma seringa e mandou-a abrir a caixa. "Fiquei assustada, não sabia o que tinha a seringa. E ele só pedia o dinheiro".

Com medo, a mulher acabou por lhe entregar cerca de 100 euros que tinha na caixa registadora. Já na posse do dinheiro, o homem pediu a ativação da máquina de tabaco e foi comprar cigarros. No interior do supermercado encontravam-se mais dois clientes, que se aproximaram da caixa quando este libertou a funcionária para comprar cigarros. "Ele então viu-os e saiu a correr", conta Soraia Queirós.

Ao que o JN apurou, têm ocorrido diversos assaltos na freguesia de Boelhe nos últimos dias.