Comunistas querem fundir a PSP com a GNR

O PCP entregou um projeto de resolução no Parlamento que visa a fusão entre a PSP e a GNR, criando-se uma "polícia nacional de natureza civil". Os comunistas querem que seja feito um estudo, nesse sentido, até ao final de 2023, defendendo que as forças de segurança comecem a partilhar "serviços de logística".

No projeto de resolução, que vai ser discutido em plenário no próximo dia 21, o PCP pede ao Governo que inicie um estudo "com vista à criação de uma polícia nacional de natureza civil". Uma nova força de autoridade que seria instituída através da fusão da PSP com a GNR.

Nesse diploma, onde os comunistas pedem o envolvimento das "estruturas de comando da PSP e da GNR" e das "diferentes estruturas representativas dos profissionais das forças e serviços de segurança", defende-se que o estudo deve estar concluído "até ao final de 2023 e que as conclusões sejam remetidas", então, à Assembleia da República.