Concurso de coordenadores da PJ vai ser repetido

O concurso de admissão de 40 coordenadores de investigação criminal da Polícia Judiciária (PJ), aberto em 2014 e que foi anulado pelo Tribunal Administrativo Central do Sul no ano passado, apesar dos promovidos já estarem em funções há três anos, vai ser repetido.

A homologação da lista final dos admitidos foi impugnada, em 2017, por dois candidatos a quem o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa deu razão. O juiz entendeu haver ilegalidade pelo facto de alguns candidatos terem solicitado a revisão da prova escrita, sem que essa possibilidade tenha sido prevista nas regras do concurso, violando assim princípios da imparcialidade e igualdade.

O mesmo tribunal também entendeu que apesar de as provas escritas terem sido corrigidas sob anonimato, as revisões das provas foram efetuadas pelo júri com o conhecimento da identidade dos candidatos. Quanto às provas orais, o Tribunal também considerou ilegal que o júri apenas tenha definido critérios de avaliação depois de conhecidos os resultados das provas escritas.

Depois de notificado da sentença, o Ministério da Justiça recorreu para as instâncias superiores que confirmaram a decisão de primeira instância.

De acordo com um despacho da Direção Nacional da PJ, a execução das decisões judiciais obriga à repetição de alguns atos e fases do concurso "na medida do estritamente necessário ou com o máximo de aproveitamento do processado, de modo a eliminar os vícios ou irregularidade que o afetaram". A repetição de parte do concurso irá assim ter em atenção os vícios identificados pelos tribunais.