Condenada por torturar menina vivia tranquilamente no Algarve

Uma cidadã brasileira condenada naquele país por ter torturado uma menor foi detida esta sexta-feira, em Faro, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na casa onde vivia tranquilamente com o marido e uma filha. Tinha uma pena de cinco anos de prisão para cumprir. Está agora na cadeia de Tires a aguardar extradição. A vítima é uma menina órfã que tinha sido entregue pelo Estado à sua guarda.

Após um "alerta vermelho" da Interpol, difundido a 27 de setembro, Beatriz Santos, 41 anos, foi localizada e detida em casa, onde residia com o marido e a filha, em situação regular.

No processo em que foi condenada, a vítima é uma menina órfã, que, em outubro de 1999, foi entregue pelo Conselho Tutelar de Ibirité, em Minas Gerais, a uma mulher, Nedina dos Santos, com quem Beatriz dos Santos vivia. Desde então, com apenas 11 anos, a criança passou a ser submetida a vários tipos de violência física e psicológica.