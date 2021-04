Condenado a 13 anos de prisão por matar amigo após tarde a beber

Rogério Matos Hoje às 17:50 Facebook

Um homem de 45 anos foi condenado pelo Tribunal de Almada a 13 anos e oito meses de prisão por ter esfaqueado um amigo com quem tinha passado a tarde a beber, em casa, no feriado de 25 de abril de 2020, na Amora, Seixal.

Nessa tarde, após discussão entre os dois exponenciada pelo excesso de álcool, a vítima saiu de casa do agressor.

Atrás de si seguiu o homicida, munido de uma faca de cozinha com 20 centímetros de lâmina. Após nova troca de insultos, envolveram-se em conflitos físicos e o agressor acabou por esfaquear a vítima no pescoço e no peito. Antes, foi mordido na orelha.

O homem de 45 anos fugiu e deixou a vítima no local a esvair-se em sangue. Os bombeiros da Amora acorreram ao local e ainda transportaram a vítima para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

Nessa mesma noite, o suspeito entregou-se na esquadra da PSP do Seixal, onde foi identificado. Foi detido dois meses depois, em junho, pela Polícia Judiciária de Setúbal e colocado em prisão preventiva. O homem foi agora condenado pelos crimes de homicídio simples e detenção de arma proibida.