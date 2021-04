Condenado a 14 anos por abusar da enteada em Gondomar

JN/Agências Hoje às 13:34 Facebook

O tribunal do Porto condenou um homem de Gondomar a 14 anos de prisão por abusar sexualmente, ao longo de seis anos, da filha menor da sua companheira, com quem morava.

Um coletivo de juízes do tribunal de São João Novo, a principal instância criminal do Porto, considerou provada a prática de mais de centena e meia de crimes: 14 de abuso sexual de criança agravados, 138 de abuso sexual de menores dependentes agravados e um de ofensa à integridade física simples.

Além da pena de prisão, o homem foi condenado a pagar à ofendida 50 mil euros a título de indemnização pelos danos não patrimoniais.

"Em causa estiveram condutas de trato de natureza sexual, praticadas ao longo de quase seis anos, iniciadas quando a ofendida tinha 12 anos de idade e aproveitando-se o arguido dos momentos em que a companheira saía da residência para trabalhar", indica o Ministério Público, em nota publicada esta quinta-feira no site da Procuradoria do Porto.

Na fixação da pena, o tribunal teve em consideração, entre outros fatores, "os elevados graus de ilicitude e culpa, as consequências psíquicas que resultaram para a ofendida e as elevadas exigências de prevenção geral, face à frequência com que ocorre este tipo de crime e ao sentimento de repulsa, intranquilidade e insegurança que provoca na comunidade".

Até que o acórdão transite em julgado, o arguido vai manter a medida de coação de prisão preventiva.