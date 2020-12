Condenado a 20 anos de prisão por asfixiar a mulher até à morte

Alexandra Lopes Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 46 anos acusado de ter asfixiado a mulher de 36 anos até à morte em Fradelos, Famalicão, em março, foi condenado a 20 anos de cadeia. O tribunal deu como provado que o arguido planeou matar a mulher e desmembrar o corpo, o que só não fez por não ter tido tempo. Foi condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Jorge Branco atacou a mulher, Carla, com um garrote na garagem do apartamento onde viviam, meteu-a na mala do carro e seguiu até à casa de uns amigos, em Fradelos, onde a asfixiou até à morte. Planeava desmembrá-la mas os gritos por socorro alertaram os vizinhos e Jorge acabou por tentar fugir. Foi apanhado pela GNR de Famalicão quando saía de casa.

O arguido não poderá receber qualquer herança da mulher e terá de pagar uma indemnização à filha que tem com a vítima por danos morais e pela morte.