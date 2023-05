Condenado a 20 anos no Brasil assalta duas ourivesarias no Porto

Alexandre Panda Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Com apenas 34 anos, um cidadão brasileiro que já cumpriu pesadas penas de cadeia no seu país foi agora detido pela Polícia Judiciária no Porto, por suspeitas de ter assaltado duas ourivesarias na baixa da cidade. O homem, que chegou a Portugal em janeiro, também é suspeito de traficar grandes quantidades de haxixe.

Foi no dia 4 de maio, que o indivíduo entrou na ourivesaria "Inês e Miguel", situada na Rua Antero de Quental. Armado com uma pistola, ameaçou o dono, que acabou por agredir à coronhada, depois de este ter tentado resistir ao roubo. Daquele estabelecimento, o assaltante levou cerca de 3 mil euros em dinheiro e fugiu.

Apenas 12 dias depois, na terça-feira da semana passada, o mesmo homem entrou na ourivesaria "Lídia joia", junto dos Clérigos. Com a mesma arma, ameaçou a funcionária para levar cerca de 20 mil euros em peças de ouro e joias.