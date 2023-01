Condenado a 22 anos de cadeia por matar vizinho em Figueiró dos Vinhos

Maria Anabela Silva Hoje às 16:35, atualizado às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Leiria condenou, esta quarta-feira à tarde, a 22 anos de prisão, um motorista pela morte de um vizinho e "amigo" em Figueiró dos Vinhos.

Os motivos do crime, que o arguido negou em tribunal, não foram apurados, mas o coletivo de juízes não teve dúvidas de que, perante os elementos de prova apresentados, Carlos Ferreira foi o autor do homicídio, ocorrido no final de março de 2021, numa zona florestal próxima da aldeia de Ana de Avis.

"Saberá por que razão cometeu o crime. Terá muito tempo para pensar nisso. Quando a pessoa pensa que cometeu o crime perfeito, engana-se", disse o presidente do coletivo de juízes, no final da leitura do acórdão, dirigindo-se ao arguido.

PUB

O tribunal deu como provado a maioria dos factos imputados pela acusação, nomeadamente que o arguido atraiu a vítima ao local do crime, alegando que precisava de ajuda para retirar a viatura, que tinha ficado atolada numa zona de floresta. Segundo o acórdão, o réu atingiu a vítima com três tiros e desferiu-lhe "diversas pancadas" na cabeça com um machado, depois de a amarrar com uma corda, "atuando de forma traiçoeira".

Depois, "a fim de encobrir o corpo", colocou-o numa zona afastada do caminho, cobriu-o com vegetação e abandonou o local, levando consigo a arma semiautomática que usou, e que acabou por lançar a uma barragem no rio Zêzere, e a corda, que "queimou na lareira".

Segundo o acórdão, o coletivo teve em conta a prova apresentada, nomeadamente as escutas telefónicas e a localização do telemóvel do arguido, que o colocou na zona do crime. Foi ainda considerado um "conjunto de elementos probatórios", como a reação do réu ao ser abordado, pela primeira vez, pelas autoridades policiais, a quem disse que "só falaria na presença de um advogado, num momento em que "ainda não havia suspeitos". Apesar de "legítima", esta atitude "levantou suspeita", refere o acórdão, que salienta que o arguido "não mostrou sincero arrependimento" pelo crime. Aliás, em audiência, Carlos Ferreira negou ter matado a vítima, à qual se referiu como "amigo",

Além da pena de 21 anos por homicídio qualificado, o tribunal condenou o réu a um ano de prisão pela profanação de cadáver e a dois anos pela detenção de arma proibida, determinando uma pena única de 22 anos de cadeia. O arguido terá ainda de pagar uma indemnização de 100 mil euros à mãe da vítima. Foi absolvido de um crime de detenção de arma proibida.