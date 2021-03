Condenado a 24 anos de prisão por matar homem e incendiar cadáver em Gaia

Alexandre Panda e Reis Pinto Hoje às 15:38 Facebook

O Tribunal de Gaia condenou, esta terça-feira, a 24 anos de prisão efetiva um empresário da construção civil, de 54 anos, que, em 2019, matou um homem, de 35 anos, tendo depois queimado o corpo, em Serzedo, Gaia, O seu filho, de 19 anos, acusado de colaborar no crime, foi condenado a 10 anos e quatro meses, beneficiando do regime especial para jovens.

Ilídio Gomes terá agido por ciúmes quando, no dia 17 de agosto de 2019, agrediu violentamente Pedro da Silva Monteiro, cujo corpo foi encontrado, degolado e semi-queimado, numa pequena estrada de terra perto da Estrada da Rainha, em Serzedo, Gaia.

Após a morte de Pedro Monteiro, Ilídio Gomes, com a ajuda do filho, Santiago Gomes, colocou sobre o cadáver alguns troncos e ateou-lhes fogo, na esperança de impedir a identificação do cadáver e destruir as provas do crime.

O corpo foi encontrado, no dia 19 de agosto, por um industrial cuja empresa confina com o local onde o corpo foi deixado.

O julgamento decorreu com um tribunal de júri, requerido pela defesa do arguido. Em causa estavam os crimes de homicídio, profanação de caáver e posse ilegal de arma.