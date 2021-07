Condenado a 25 anos de prisão por matar cunhados em Valpaços

Eduardo Pinto Hoje às 15:18, atualizado às 15:40 Facebook

O Tribunal de Vila Real condenou a 25 anos de prisão o homem que matou dois cunhados em Avarenta, concelho de Valpaços, em maio do ano passado. O acórdão do coletivo de juízes foi lido ao início da tarde desta segunda-feira.

José Elias, de 67 anos, chegou a julgamento acusado pelo Ministério Público de dois crimes de homicídio qualificado, 13 crimes de ameaça agravada e um crime de detenção de arma proibida. Foram todos provados.

O tribunal fixou em quase 253 mil euros a indemnização que José terá de pagar à família das vítimas.

De acordo com a acusação do Ministério Público, no dia 30 de maio de 2020, o arguido disparou contra um homem de 52 anos (irmão da sua mulher) e a esposa de 49 anos. Estavam a trabalhar num lameiro, perto da aldeia de Avarenta, quando foram surpreendidos com tiros de caçadeira.

Ao, alegadamente, disparar a matar sobre os dois cunhados, o Ministério Público entende que o arguido atuou de "forma bruta, fria e determinada" e com "total desprezo pela vida das vítimas".

De acordo com a acusação, o crime foi cometido depois de várias ameaças de morte proferidas pelo arguido. As vítimas andavam com receio e evitavam andar sozinhos ou cruzarem-se com ele.

O indivíduo andava zangado com o casal, desde meados de 2018, porque entendeu que prestou declarações que o desfavoreceram no âmbito de um processo no Tribunal de Valpaços. Este processo tem a ver com um desentendimento do suspeito com um vizinho, devido à partilha de animais abatidos por ambos durante uma caçada.

Detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, o arguido está em prisão preventiva desde 4 de junho de 2020.