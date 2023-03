Condenado a devolver 311 mil euros que levantou após morte de amiga

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Cível Vila Nova de Gaia condenou um homem a pagar mais de 311 mil euros à única herdeira de uma amiga que, garantia, lhe tinha pedido para tratar dos seus "assuntos de vida". Apenas três dias após a sua morte, transferiu dezenas de milhares de euros para a sua própria conta. Dizia terem-lhe sido doados.

O homem justificou que 242 mil euros eram de um seguro de capitalização do qual ele seria o beneficiário e que o restante seria a sua metade de depósitos bancários titulados por ambos. O Tribunal não aceitou as justificações e condenou-o a devolver a verba à herdeira, uma filha. Ainda recorreu, mas, no mês passado, o Tribunal da Relação do Porto manteve a decisão.

Segundo o acórdão consultado pelo JN, o homem, que se dizia assistente da amiga, alegava que ela o incumbira de a ajudar na "resolução dos seus assuntos de vida, nomeadamente pagamentos que fossem devidos". Em 2016, tornou-se seu procurador, com poderes para movimentar as contas bancárias dela. Em fevereiro de 2020, poucos meses antes da morte da mulher, passou mesmo a ser cotitular das contas.