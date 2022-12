Condenado a dez anos de prisão por matar o sogro esmagando-lhe a cabeça

O.Q./R.P. Hoje às 17:01 Facebook

Um homem foi condenado a dez anos de prisão por ter morto o sogro, com 81 anos, em Serzedo, Gaia. O crime foi cometido em setembro do ano Gravar e Fechar passado, quando o arguido esmagou a cabeça da vítima com um bloco de betão com cerca de 15 quilos, esfaqueando-o seguidamente diversas vezes.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, deu como provado que relação entre o homicida, Alberto Teixeira, de 53 anos, e o sogro, Virgílio Santos, sempre foi marcada pela conflitualidade e na tarde do dia 19 de setembro de 2021 estalou nova discussão entre ambos, no logradouro comum às habitações onde viviam, na Estrada da Rainha.

Alberto Teixeira começou por atirar uma pedra pequena ao sogro, que o fez cair e ficar prostrado no chão sem reação. O homicida pegou, então, num bloco de betão, que lançou contra a cabeça de Virgílio Santos.

Não satisfeito, muniu-se de uma faca e desferiu golpes em diversas partes do corpo do idoso, que morreu no local.

Ao arguido foi diagnosticado um atraso mental ligeiro a moderado, que foi tido em consideração pelo Tribunal na graduação da pena, bem como a ausência de antecedentes criminais. Alberto Teixeira terá ainda de pagar 60 mil euros a um dos filhos da vítima a título de danos não patrimoniais pelas dores e sofrimentos pela morte do pai e 20 mil euros a título de compensação pela perda do direito à vida.