Condenado a prisão efetiva por agredir companheira durante quatro anos 

Rogério Matos Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal do Seixal condenou um homem de 32 anos a dois anos e oito meses de prisão, efetiva, por violência doméstica. A vítima, namorada do agressor, foi durante quatro anos submetida a clima de terror e terá agora de receber uma indemnização de dois mil euros.

O Tribunal deu como provado que, no período compreendido entre 2017 e 2020, o arguido, de forma reiterada, agrediu violentamente a companheira, injuriou-a, retirou-lhe o telemóvel e ameaçou-a de morte com exibição de facas.

A pena aplicada ao agressor pelo tribunal foi no sentido do que pediu o Ministério Público em alegações finais do julgamento.