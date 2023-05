Condenado no Brasil que assaltou ourivesarias no Porto fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem que foi condenado a 20 anos de prisão no Brasil e que assaltou duas ourivesarias na cidade do Porto foi, esta quarta-feira, colocado em prisão preventiva.

Com apenas, 34 anos, o cidadão brasileiro já cumpriu pesadas penas de cadeia no seu país e foi detido na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) no Porto, por suspeitas de ter assaltado duas ourivesarias na baixa da cidade. Tinha chegado a Portugal em janeiro.

No dia 4 de maio, o indivíduo, assaltou a ourivesaria "Inês e Miguel", situada na Rua Antero de Quental. Armado com uma pistola, ameaçou o dono e agrediu-o à coronhada, depois de ele ter tentado resistir. Daquele estabelecimento, o assaltante levou cerca de três mil euros em dinheiro e fugiu.

PUB

Apenas 12 dias depois, na terça-feira da semana passada, o mesmo homem entrou na ourivesaria "Lídia joia", junto dos Clérigos. Com a mesma arma, ameaçou a funcionária para levar cerca de 20 mil euros em peças de ouro e joias.

Apesar do suspeito se ter rodeado de cuidados para não ser apanhado, os inspetores da PJ do Porto conseguiram identificá-lo e localizá-lo.

"Após a sua detenção, foram recuperadas algumas das peças roubadas, dinheiro e a pistola utilizada, tendo ainda sido apreendido produto estupefaciente, canábis (resina e folha), que daria para aproximadamente mais de 4500 doses diárias, pelo que o suspeito foi adicionalmente indiciado por tráfico de estupefacientes", precisa a PJ.

O homem, natural de São Paulo, foi condenado no Brasil a uma pena de cerca de 20 anos de prisão por crimes de roubo e tentativa de homicídio. Lá, cumpriu grande parte da pena e decidiu, recentemente, mudar-se para Portugal.

O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu esta quarta-feira que havia perigo de fuga e continuação da atividade criminosa pelo que o colocou na cadeia.