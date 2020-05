Condenado por fraude viveu enclausurado para fugir à cadeia

Alexandre Panda Hoje às 11:58 Facebook

Viveu enclausurado num apartamento, em Esmoriz, Ovar, durante nove meses a fim de evitar ser colocado na cadeia para cumprir uma pena de cinco anos e meio de cadeia a que fora condenado no âmbito de um processo de fraude de quatro milhões de euros no Centro de Emprego de Penafiel.

Mas Abel Pires, 45 anos, natural de Lousada, que era angariador de empresários dispostos a pagar luvas para obter subsídios, foi localizado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras e levado para o Estabelecimento Prisional do Porto, onde vai cumprir pena. Tinha sido condenado por corrupção e burla na obtenção de subsídio.

O empresário da construção civil de Lousada foi um dos 66 arguidos do megaprocesso de desvio de subsídios das Iniciativas Locais de Emprego (ILE), que levou à condenação de José Alberto Matos, o antigo chefe de serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Penafiel e de Lamego. Recebia luvas para aprovar ILE. O valor da contrapartida era sempre de pelo menos 10% dos subsídios que ele próprio aprovava a empresas que não reuniam os requisitos legais para beneficiar do apoio. De acordo com o acórdão do Tribunal de Penafiel, onde os arguidos foram condenados em 2016, José Alberto Matos foi condenado a 10 anos de cadeia por 32 crimes de corrupção. O Supremo Tribunal de Justiça viria a confirmar a pena em 2018.