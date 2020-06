Condenado por homicídio no Brasil foi detido pela PJ no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 13:06 Facebook

Um homem, condenado a 30 anos de prisão por homicídio e roubo qualificado no Brasil, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no Algarve. É suspeito de uma morte, com arma de fogo, durante um assalto, há 16 anos, em São Paulo.

Segundo fonte da PJ, o homem, de 38 anos, estava em Portugal desde 2018 e foi detido em cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido recentemente pelas autoridades judiciárias do Brasil.

A Unidade de Informação Criminal da PJ conseguiu localizá-lo em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, onde acabou por ser detido na semana passada.

Foi presente ao Tribunal da Relação de Évora esta sexta-feira e ficou em prisão preventiva enquanto decorre o processo de extradição.

O assalto à mão armada ocorreu em 2004, tendo o suspeito sido condenado, em 2014, a 30 anos de prisão. Pena que não cumpriu por ter fugido às autoridades brasileiras.