Condenado por maltratar mulher que não cozinhou borrego de madrugada

Quis expulsar de casa a vítima, que é doente oncológica, e tirou-lhe as chaves à força. Tribunal rejeitou haver violência doméstica e aplicou multa por ofensa à integridade física.

Um homem de Grândola tentou expulsar a companheira de casa por esta se recusar a preparar-lhe uma refeição de borrego de madrugada, à uma hora. Noutra noite, manietou-a e forçou-a a dar-lhe as chaves de casa. A mulher, que lutava contra uma doença oncológica, chegou a tentar o suicídio. Ao saber disso, o homem rebaixou-a e ofendeu-a. O caso foi parar a tribunal, mas tanto os juízes da primeira instância como os da Relação de Évora consideraram que não houve crime de violência doméstica. Condenaram o homem por ofensa à integridade física. Terá de pagar uma multa de 1600 euros e indemnizar a ex-companheira em 750 euros.

Em resposta aos recursos do Ministério Público (MP) e da vítima, que pediam a condenação do arguido por violência doméstica - crime do qual tinha sido inicialmente acusado -, os desembargadores consideraram que a situação está próxima da fronteira daquele tipo de crime, mas "é insuficiente" para configurar o elemento "maus-tratos" (físicos e/ou psíquicos), configurando antes uma lesão do bem jurídico "integridade física".