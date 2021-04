Condenado por tentar matar mulher volta a ser preso por violência doméstica

Rogério Matos Hoje às 16:56 Facebook

Um homem de 39 anos que, há 15, foi condenado por tentativa de homicídio qualificado e cumpriu cinco anos de prisão voltou a ser detido e colocado em prisão preventiva por violência doméstica agravada. A vítima dos dois crimes é a mulher, de 36 anos.

A PSP do Barreiro recebeu uma denúncia de violência doméstica e deslocou-se à residência do casal, mas à sua chegada, não foi possível constatar a prática do crime, apurou o JN. Na casa, no centro do Barreiro, encontravam-se agressor, vítima e os dois filhos menores de ambos.

Foi realizado o expediente e enviado para o Ministério Público, que considerou que o suspeito teria que ser detido, tendo em conta que já havia sido condenado por um crime violento contra a mesma vítima e que esta corria perigo de vida.

O homem foi então detido pela PSP no mesmo dia, quarta-feira, e foi presente ao Tribunal do Barreiro, que lhe aplicou a medida de coação mais pesada, prisão preventiva. Em causa estão os perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas.