Condenado por violação fugiu da cadeia de Bragança

Glória Lopes Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades procuram um recluso do Estabelecimento Prisional de Bragança, de 28 anos, que se evadiu na quinta-feira.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais (DGRSSP), o homem, Miguel Fernandes, estava a cumprir uma pena de prisão de 13 anos pelo crime de violação.

"Foram imediatamente feitas as comunicações a todas as autoridades policiais e judiciais tendo em vista a recaptura do recluso, tendo sido aberto processo de inquérito interno para apuramento das circunstâncias em que a ocorrência teve lugar", informou fonte oficial daquele organismo.

O JN tentou obter informações junto da direção da cadeia, que remeteu explicações para a DGRSSP.