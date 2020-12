Condenados a prisão por assaltos ao Santander e a dez vivendas

Luís Moreira Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunal condena a prisão efetiva cinco arguidos julgados por assaltos ao Santander e a dez vivendas.

O Tribunal de Braga condenou, esta sexta-feira, a penas de prisão efetiva, entre os cinco anos e dez meses e os 11 anos de prisão, cinco dos dez arguidos julgados por assaltos ao banco Santander, em Braga, e a dez vivendas nos distritos de Viana do Castelo e de Braga.

O coletivo de juízes condenou, ainda, mas com a pena suspensa, um agente da PSP de Ponte de Lima a três anos de prisão e outros três arguidos a penas de dois anos ou inferiores. Um deles foi absolvido.

As penas mais pesadas foram para o trio que furtou cerca de quatro milhões dos cofres de 52 clientes do Santander: Joaquim Oliveira, tido como o "cérebro" do grupo, foi condenado a 11 anos, enquanto que Vítor Fernandes e Miguel Almeida vão cumprir, respetivamente, oito anos e dois meses e cinco anos e quatro meses.

Do grupo que assaltou as vivendas, apenas o arguido Mário Marques Fernandes foi sentenciado a prisão efetiva, com uma pena de seis anos e dez meses.