Condutor acusou 3,0 gr/l de álcool no sangue e hora e meia depois provocou acidente

Um cidadão espanhol, de 66 anos, provocou um acidente em que ficou ferido com gravidade, uma hora e meia depois de ter sido identificado pela GNR na fronteira de Valença, com uma taxa de álcool no sangue seis vezes superior ao limite legal.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo confirmou que o condutor foi intercetado no posto fronteiriço de controlo na quarta-feira, cerca das 12.30 horas, quando vinha de Espanha. "Foi mandado parar, suspeitou-se que estava a conduzir embriagado e acusou uma taxa de de álcool no sangue de perto de 3.0gr/l. Foi detido por condução sob efeito de álcool", disse fonte da Guarda.

"Entretanto ficou proibido de conduzir, mas provavelmente alguém terá pegado no carro para ele se poder ausentar do local. Uma hora e meia depois, foi interveniente num acidente", referiu a fonte, adiantando que, em resultado do sinistro, o condutor espanhol "ficou em estado grave e o condutor da viatura contra quem bateu, foi considerado ligeiro".

A mesma fonte esclareceu que "nos processos de detenção no âmbito rodoviário, a detenção é no papel. A pessoa é notificada que não pode conduzir durante algumas horas ou até fazer novo teste que dê uma taxa de álcool no sangue inferior a 0.5 gr/l".

O sinistro foi registado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, segundo informação do próprio, cerca das 14.30 horas, na saída da A3 (IP1 que converge para a Estrada Nacional 13, direção Vila Nova de Cerveira), na zona de Arão, Valença. Envolveu três viaturas ligeiras, sendo que as duas vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.